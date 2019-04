Der erste Neue: Rylan Schwartz kommt zu den Ice Tigers

29 Jahre alter Deutschkanadier wechselt aus Bremerhaven nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Thomas Sabo Ice Tigers treiben ihre Zukunftsplanungen weiter voran. Einen Tag, nachdem der Verein sein neues Konzept samt personellen Veränderungen verkündet hat, gaben die Ice Tigers den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt.

Rylan Schwartz spielte in der Saison 2017/2018 noch gegen die Nürnberger. Nun wird der 29-Jährige künftig in den Farben der Ice Tigers auflaufen. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Die Erinnerungen an seinen neuen Arbeitgeber sind nicht die besten. In der ersten Runde der Playoffs scheiterte Rylan Schwarz vor ein paar Wochen mit den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven nur knapp an den Ice Tigers, ab September wird der 29 Jahre alte Angreifer selbst das Trikot dem Tigerkopf tragen. Am Freitagnachmittag, einen Tag nach der Präsentation des neuen Konzepts, gab Nürnberg seinen ersten Neuzugang bekannt.

"Es fühlt sich auf jeden Fall wie der nächste Schritt an, zu einem so etablierten Team wie den Ice Tigers zu wechseln", wird Schwartz in einer Mitteilung zitiert. "Ich denke, dass ich mit meiner Spielweise und meinen offensiven Fähigkeiten gut in die neue Mannschaft passen werde."

Schwartz treffsicher bei Fischtown

Schwartz, dessen Bruder Jaden in der NHL bei den St. Louis Blues spielt, wechselte vor drei Jahren von den Orlando Solar Bears aus der ECHL (East Coast Hockey League) nach Deutschland. In seinem ersten Jahr war er mit 60 Punkten aus 56 Spielen Top-Scorer bei den Heilbronner Falken in der DEL2, anschließend wechselte er zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven, wo er in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 22 Tore erzielte und 27 weitere Treffer vorbereitete.