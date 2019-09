Graue Haare, abgekaufte Fingernägel und mehr als einmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen: Das dürfte die Bilanz vieler Club-Fans nach der Partie gegen Darmstadt sein. Ein teilweise vogelwildes Spiel mit vielen Großchancen sorgte über 90 Minuten für (nicht nur positive) Unterhaltung. Doch wie haben sich Michael Frey, Nikola Dovedan, Robin Hack und Co. geschlagen? Bewerten Sie die Club-Spieler mit Schulnoten!

Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Mannheim steht am Sonntag schon die nächste Aufgabe für die Ice Tigers an. Gegen Ingolstadt hat das Team um Kurt Kleinendorst die Chance, den Fehlstart wieder wett zu machen.

90:82 heißt es am Ende auf der großen Anzeigeuhr. Die Falcons behalten im alljährlichen Testspiel gegen ihre österreichischen Freunde der Swans Gmunden die Oberhand. Probelauf gelungen! So richtig los geht's für Nürnbergs beste Basketballer allerdings erst am 21. September - beim FC Schalke 04 Basketball. Korbleger, Bilder, Reinklicken!