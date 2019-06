Der Fürther Weltklasse-Athlet, den kaum einer kennt

Der Taekwondo-Kämpfer Benjamin Rypalla ist Vize-Weltmeister mit dem Nationalteam - vor 31 Minuten

FÜRTH - Haben Sie den Namen Benjamin Rypalla schon einmal gehört? Wenn nicht, dann sind Sie nicht alleine. Der Fürther ist einer dieser Sportler, die kaum jemand kennt, die jedoch in ihrer Disziplin zur Weltklasse gehören.

Wenn er gerade nicht an einer WM teilnimmt, trainiert Benjamin Rypalla (hinten) in der Taekwondo Academy in der Fürther Königstraße. © Foto: Sebastian Zelada



Rypalla übt seit seinem zehnten Lebensjahr den Kampfsport Taekwondo aus. Seit 1999 trainiert er regelmäßig in der Taekwondo Academy in der Königstraße. Wie er zum Sport kam? "Das war ziemlich einfach", erklärt er lachend, "ich habe über der Taekwondo-Schule gewohnt. Ein guter Grundschulfreund hat dort trainiert und meinte, ich solle es mir mal anschauen." So blieb er gleich an seiner ersten Vereinssportart mit dem Herzen hängen und arbeitete sich, auch dank seines Meisters Thomas Flügel (7. Dan), schnell in den Kreis der nationalen Elite hoch.

Dementsprechend oft verschlug es ihn in die Ferne: Über 50 nationale Podestplätze hat der inzwischen 30-jährige Kampfsportler in seiner noch relativ jungen Laufbahn erreicht. Er war mehrfacher Landesmeister, mehrfacher Deutscher Vizemeister. Seine größten persönlichen Erfolge feierte er aber mit der Deutschen Nationalmannschaft, mit der er den dritten Platz bei der Europameisterschaft in Schweden 2013 und im gleichen Jahr den Vize-Weltmeistertitel in Spanien holte.

Doch der bisher größte Traum ging für Rypalla im vergangenen April in Erfüllung, als er sich bei der Heim-WM nach den Regeln des ITF-

Taekwondo-Weltverbands mit der Elite des Sports im bayerischen Inzell messen durfte. Die Hoffnungen auf eine Top-Platzierung vor deutschem Publikum in der Max-Aichner-Arena erfüllten sich zwar nicht, doch Rypalla, der wie so viele seiner Taekwondo-Genossen eine unerschütterliche Ruhe ausstrahlt, blickt dennoch zufrieden zurück.

Die WM begann für ihn bereits mit einem Herzschlagmoment: Am Abend vor Turnierbeginn hatte er bei der Eröffnungszeremonie die Ehre, nach dem obligatorischen Chon-Ji-Tul-Formenlauf aller Kämpfer der 64 teilnehmenden Nationen und der deutschen Nationalhymne, vor allen Offiziellen und Wettkämpfern den obligatorischen "Taekwondo-Eid" aufsagen zu dürfen.

So konnte es der Fürther auch verkraften, dass er eine Platzierung im Power-Bruchtest verpasste, bei dem massive Gegenstände zerschlagen werden müssen. Deutlich besser lief es im Einzel-Tul, bei dem er im Achtelfinale nur knapp dem späteren Vizeweltmeister unterlag. Rang sieben im Team-Kraftbruchtest und der fünfte Platz im Team-Spezialbruchtest konnten sich sehen lassen.

"Es war alles in allem eine tolle WM, die super organisiert war", resümiert er und ergänzt selbstkritisch: "Bei der persönlichen Leistung muss ich und kann ich noch mehr rausholen." Es soll keinesfalls seine letzte WM gewesen sein.

Lebenslanges Lernen

Das Schöne an seinem Sport: Zwanzig Jahre aktives und intensives Taekwondo bedeuten noch lange nicht, dass Rypalla alles kann und alles gesehen hat. "Man lernt weiterhin dazu. Ich besuche im Schnitt alle zwei Jahre einen internationalen Lehrgang." Zum 4. Dan, dem dritthöchsten Rang, den Rypalla hält, muss ein Taekwondo-Kämpfer verpflichtend mindestens eine solche Fortbildung besucht haben.

Zurück in der Heimat, wird er nun wieder auf Achse sein, um an nationalen Wettbewerben teilzunehmen: "Die Turniere in Deutschland werden immer von den Landesverbänden ausgerichtet, also Bayern, Baden-Württemberg, NRW und so weiter. Ich habe mir erst dieses Jahr ein neues Auto gekauft und auf dem Tacho sind schon 8000 Kilometer drauf."

Die nächsten Fernreisen sind ebenfalls bereits geplant. In Kürze startet die Vorbereitung auf die EM 2020 in der Slowakei. Die WM 2021 wird in Finnland stattfinden. Und das Ziel ist für beide Turniere klar: Rypalla will noch mehr aus sich herauskitzeln und damit nicht nur für sich und die Nationalmannschaft, sondern auch für seinen Verein und den Standort Fürth Werbung machen.

Sebastian Zelada