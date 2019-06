Der HCE in Stuttgart: Noch ein Sieg und dann Urlaub!

Erlangens Handballer wollen eine erfolgreiche Saison erfolgreich beenden - vor 2 Stunden

STUTTGART - Noch einmal müssen die Bundesliga-Handballer des HC Erlangen auf die Platte, dann sind nach einer langen, kräftezehrenden Saison Ferien angesagt. Der Arbeitsauftrag für den letzten Auftritt in Stuttgart (FACKELMANN-LiveBlog auf nordbayern.de) ist klar formuliert.

Petter Overby und seine Erlanger streben in Stuttgart einen erfolgreichen Saisonabschluss an. © Sportfoto Zink / OGo



Petter Overby und seine Erlanger streben in Stuttgart einen erfolgreichen Saisonabschluss an. Foto: Sportfoto Zink / OGo



Direkt nach der Partie am Sonntag um 15 Uhr in der ausverkauften SCHARRena gegen den Tabellenfünfzehnten, TVB Stuttgart , zerstreuen sich die Profis in alle Winde - bereits am 10. Juli ist wieder Trainingsauftakt für die Saison 2019/20."Zuvor gilt es noch einmal, alles in die Waagschale zu werfen", sagt Trainer Adalsteinn Eyjolfsson.

Zwar geht es rein sportlich für beide Teams um nicht mehr als Prestige, Rang neun mit mehr als 28 Punkten möchte der HCE am Ende einer insgesamt starken Saison aber noch erreichen. "Das wird schwer", sagt Eyjolfsson, beim TVB Stuttgart steht ein Umbruch an, viele Spieler werden ihren letzten Auftritt in heimischer Halle feiern. "Das ist eine große Motivation", weiß Kevin Schmidt, der Sportliche Leiter.

Fehlen werden dem HCE Gorazd Skof (Muskelfaserriss), Johannes Sellin (Knöchelprobleme) und Christian Steinert (Reha in Donaustauff). Auch Neu-Nationalspieler Nico Büdel "kränkelte". Für ihn und Norweger Petter Overby ist die Saison nach der Partie übrigens noch nicht vorbei, sie reisen noch zu ihren Nationalmannschaften. Büdel tritt kommenden Mittwoch in Tel Aviv gegen Israel für Deutschland an, am Sonntag um 18 Uhr geht es in der Arena Nürnberg gegen den Kosovo. "Wir wollen einen guten Saisonabschluss - und das ist ein Sieg in Stuttgart", sagt Eyjolfsson. Das würde auch die Laune im Urlaub deutlich verbessern.