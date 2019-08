Das ist ein echter Nackenschlag: Der 1. FC Nürnberg verliert in Sandhausen mit 2:3, und das, obwohl die Truppe um Hanno Behrens in Hälfte zwei ausgleicht. Hier kommt die Einzelkritik!



Eine starke Fußabwehr gegen Mario Engels läutete den Arbeitstag des Neu-Vaters ein. Machte beim 0:1 eine unglückliche Figur nachdem Freund und Feind an Engels Freistoß vorbei rutschten. Hätte vor dem 0:2 wohl die Flanke wegfausten können. Note: 4



