Der Kapitän bleibt an Bord: Caligiuri verlängert in Fürth

FÜRTH - Der Kapitän bleibt ein weiteres Jahr. Am Montag verkündete die SpVgg Greuther Fürth, dass Marco Caligiuri auch in der kommenden Saison das Kleeblatt auf der Brust tragen wird. Der 35-Jährige geht damit in seine neunte Spielzeit beim Anführer der ewigen Zweitliga-Tabelle.

Marco Caligiuri bleibt ein weiteres Jahr beim Kleeblatt. © Sportfoto Zink / MeZi



Bereits 180 Mal hat sich Marco Caligiuri die Farben weiß und grün übergestreift. Der Innenverteidiger zählt zu den absoluten Stützen im Team von Trainer Stefan Leitl und bringt es in dieser Saison sogar auf bislang sieben Tore. Jetzt verkündete der Verein die Vertragsverlängerung mit dem Kapitän.

"Das zeigt doch einfach, dass ich mich hier in Fürth richtig wohl fühle", so der 35-Jährige, der zu Beginn seiner Karriere drei Spielzeiten in Fürth verbrachte, und nach Stationen in Mainz und Braunschweig zur Saison 2014/2015 wieder zurück in den Ronhof wechselte.

"Ich bin dem Verein und den Fans sehr dankbar für die Wertschätzung und möchte noch gar nicht zu weit nach vorne schauen, sondern zunächst mit dem Team diese Saison gut zu Ende bringen", erklärt der Führungsspieler, der am Montagabend (20.30 Uhr/Live-Ticker auf nordbayern.de) mit dem Kleeblatt gegen den Tabellenführer aus Köln gefordert ist.

Innerhalb des Vereins freuen sich die Verantwortlichen über die Vertragsverlängerung. Sportdirektor Rachid Azzouzi: "Marco ist ein absoluter Führungsspieler, seine Stimme hat Gewicht in der Kabine und er geht voran als Kapitän unserer jungen Mannschaft". Und auch Trainer Stefan Leitl ist glücklich über den Verbleib seines Innenverteidigers. "Marco ist immer noch topfit und spielt auf sehr hohem Niveau", so der Coach." Ich freue mich, ihn auch in Zukunft in unserem Team zu wissen".

Nach dem Neuzugang Marco Meyerhöfer nimmt der Kader für die neue Saison immer mehr Züge an.

