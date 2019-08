Der Kleeblatt-Gegner: Kapitän Klos ist Bielefelds Torgarant

FÜRTH - Für die SpVgg Greuther Fürth wird es eine schwierige Auswärtsaufgabe. Für die Leitl-Truppe geht es zu Arminia Bielefeld. Der Verein grüßt nach einem guten Start vom zweiten Platz der Tabelle.

Wird Arminia der Favoritenrolle gerecht? Oder kämpft sich das Kleeblatt zum Auswärtssieg? © dpa



So ist die Lage: Sehr gut gestartet und somit nahtlos an die letzten Spiele der zurückliegenden Spielzeit angeknüpft: Arminia Bielefeld, das am Samstag (13 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) die SpVgg Greuther Fürth empfängt, ist saisonübergreifend seit neun Partien ungeschlagen. Im aktuellen Ranking liegen die Ostwestfalen auf Platz zwei, in der Jahreswertung von 2019 sind sie mit 39 Punkten aus 20 Spielen sogar Erster.

Seit November 2018 haben sie in 24 Spielen in Serie mindestens ein Tor erzielt! In dieser Saison folgten auf zwei mühevolle Remis gegen St. Pauli (1:1) und in Bochum (3:3) zu Saisonbeginn ein 1:0-Zittersieg im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin sowie zwei 3:1-Erfolge in der Liga gegen Aue und in Regensburg. Völlig klar, dass dieses von vielen Experten als Geheimtipp gehandelte Team vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Ein Vorteil gegenüber den erklärten Aufstiegsaspiranten könnte sein, dass Bielefeld den ganz großen Druck nicht hat.

Top & Flop: In ihrer fünften Zweitligasaison am Stück wirkt die Arminia gefestigt und eingespielt wie kaum kein anderes Team. Der erfahrene Trainer Uwe Neuhaus, seit Dezember 2018 im Amt, hat eine homogene, vom Teamgeist und Erfolgshunger getragene Mannschaft geformt, die so schnell nichts aus der Bahn werfen kann. Sie macht sich allenfalls das Leben selbst schwer, indem sie aus ihrer Spielkontrolle und Überlegenheit bisweilen zu wenig Kapital schlägt. So geriet der DSC zuletzt in Regensburg kurzzeitig ins Schwimmen, ehe er die Partie für sich entschied.

Im Fokus: Der Mann genießt längst Kultstatus bei der Arminia: Seit 2011 steht Fabian Klos in Bielefeld unter Vertrag und trifft seither wie am Fließband. Zweimal ist er mit den Ostwestfalen in die 2. Bundesliga aufgestiegen, nach dem Abstieg 2014 war er als Torschützenkönig der 3. Liga mit 23 Treffern an der direkten Rückkehr maßgeblich beteiligt. In der 2. Bundesliga hat der 1,94 Meter große Angreifer so oft für Bielefeld getroffen wie kein anderer, nämlich 60 Mal. Erst kürzlich überholte er Vereinslegende Norbert Eilenfeldt. Auch in dieser Saison schlug der 31-Jährige schon zweimal zu, zuletzt beim 3:1 in Regensburg legte er auch zwei Treffer auf.

Die Bilanz: Erst seit 1998 begegnen sich die beiden Traditionsklubs mehr oder weniger regelmäßig in der 2. Bundesliga, wobei Bielefeld in der Statistik mit neun Siegen, sechs Remis und sieben Niederlage bei 33:31 Toren die Nase vorne hat. Von elf Duellen auf der Alm konnte Fürth nur zwei gewonnen, so auch das bislang letzten am 20. Oktober 2018 mit 3:2.

Ein Bamberger in Ostwestfalen

Man kennt sich: Derzeit steht kein früherer Fürther bei der Arminia unter Vertrag, und auch das Kleeblatt hat keinen Ex-Bielefelder im Kader. Fränkischen Dialekt spricht bei den Ostwestfalen allenfalls Mittelfeldspieler Tom Schütz (31), ein gebürtiger Bamberger. Den früheren Junioren-Nationalspieler hat es über die Stationen TSV Burgpreppach, FC Haßfurt, FC Bayern München II und SV Babelsberg 03 dorthin verschlagen.

Und sonst so? Arminia Bielefeld sitzt dem Fürther Lokalrivalen 1. FC Nürnberg im Nacken – doch so recht stolz ist man darauf wohl nicht. Denn die beiden aktuellen Zweitligisten sind die Fahrstuhlklubs des deutschen Profifußballs. Der Club ist mit neun Abstiegen und acht Aufstiegen in die Bundesliga Spitzenreiter dieses fragwürdigen Rankings, gefolgt von den Bielefeldern mit je sieben Auf- und Abstiegen. Während es die Nürnberger nur einmal (1996/97) in die Drittklassigkeit verschlug, schloss die Arminia mehrfach Bekanntschaft mit der 3. Liga, der Regionalliga und sogar mit der Oberliga Westfalen.

