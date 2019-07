Der KSC setzt auch weiterhin auf Schwartz

In Baden baut man auch in Zukunft auf den früheren FCN-Trainer - vor 56 Minuten

KARLSRUHE - Der Karlsruher SC kann langfristig mit Ex-Club-Coach Alois Schwartz planen. Unmittelbar vor dem Saisonbeginn hat der Aufsteiger den Vertrag mit dem 52-Jährigen bis 30. Juni 2021 verlängert.

Bisher wäre der Kontrakt im Sommer 2020 ausgelaufen. KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer sagte am Freitag, die Verlängerung sei die logische Konsequenz aus dem bisherigen Erfolg. "Er ist mittlerweile hier angekommen." Schwartz, der als letzte Station davor den FCN hatte, war Ende August 2017 zum damaligen Drittligisten gekommen, hatte den Aufstieg in die 2. Bundesliga jedoch in der Relegation gegen den FC Erzgebirge Aue im Frühjahr 2018 verpasst.

In der zurückliegenden Saison kehrte der KSC dann als Tabellenzweiter in die Zweite Liga zurück. "Ich arbeite sehr, sehr gerne hier. Die Arbeit in diesem Umfeld macht viel Spaß", erklärte Schwartz. Daher habe man sich schnell auf den neuen Vertrag geeinigt. Im Spiel bei Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden starten die Badener am Sonntag (15.30 Uhr, Live-Konferenz auf nordbayern.de) in die neue Saison.

ARCHIV - 29.08.2017, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Alois Schwartz, Cheftrainer des Karlsruher SC, kommt in das Wildparkstadion zu einer Pressekonferenz, bei der er vorgestellt wird. (zu dpa: «Drama Relegation: Der KSC hofft gegen Aue auf Zweitliga-Rückkehr» vom 17.05.2018) Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Uli Deck/dpa



