Der Sommerfahrplan des FCN: Das plant der Canadi-Club!

NÜRNBERG - Der Club will wieder hoch: Eine grobe Vorstellung davon, wie man die angestrebte Rückkehr in die Erstklassigkeit bewerkstelligen will, vermittelte der neue Coach bereits bei seiner Präsentation. Am Tag darauf verschaffte der fortan von Damir Canadi trainierte FCN seinen Fans einen Überblick, wie er auf dieses Ziel im Sommer hinarbeiten möchte.

Der Blick geht nach vorne: Dafür, dass er beim Club auch bald schon wieder nach oben geht, soll Damir Canadi sorgen. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Dass es ab dem 17. Juni - in weniger als einem Monat also - weitergeht beim FCN, hatte Damir Canadi schon bei seinem Antrittsbesuch am Neuen Zabo verraten. Der 49-Jährige, der beim wieder einmal unsanft in Liga zwei gelandeten Nürnbergern nun Trainer ist, kündigte an, dass der Club eben an diesem Montag wieder die Arbeit aufnimmt.

Die Aufgabe, die sich dem von Canadi angeleiteten Altmeister dann stellt, heißt Aufstieg. "Ich bin hier mit der klaren Zielvorgabe angetreten, den Verein mittelfristig in der Bundesliga zu etablieren. Und ich bin überzeugt, dass wir das in zwei Jahren erreichen können," bekräftigte Robert Palikuca, Canadis Chef, den inhärent immer vorhandenen und nun jetzt auch zumindest mittelfristig formulierten Anspruch des FCN am Montag. Da trifft sich gut, dass Nürnbergs neuer Ösi-Coach beim Club Arbeitspapiere bis 2021 erhalten hat und in dieser Zeit auch nach oben will. "Wenn es direkt klappt, wäre das ideal", sagt Canadi, der "den maximalen Erfolg" seinen Antrieb nennt.

Die Vorbereitung auf diesen im Sommer 2020 vielleicht schon folgenden Maximalerfolg nimmt Nürnbergs Zweitligist wider Willen nach einer Zusammenkunft am Valznerweiher in Angriff. An den darauf folgenden Club-Tagen stehen die obligatorischen sportmedizinischen Untersuchungen und Laktattests auf dem Programm, ehe an Fronleichnam, dem 20. Juni also, die FCN-Fans ihrem Lieblingsclub ab 10 Uhr beim ersten öffentlichen Training auf dem Vereinsgelände frönen können.

Auch drei Testspiele hat der Canadi-Club bereits vereinbart. Die bereits unter Michael Köllner vorgelebte regionale Verwurzelung von Frankens Vorzeigeverein wird Ende des Monats Ausdruck verliehen werden, wenn der FCN beim 1. FC Lichtenfels (22. Juni), bei der DJK Ammerthal (26. Juni) und in der Oldschdod, bei der in der Regionalliga beheimateten SpVgg Bayreuth also (29. Juni), seinen Stand der Vorbereitung überprüft.

Wo der Club im Trainingslager Quartier bezieht, hat dieser auf der vereinseigenen Website auch schon mitgeteilt. Vom 8. bis zum 16. Juli wird der FCN in Maria Alm daran feilen, dass er im Pflichtspielbetrieb optimal aus den Startlöchern kommt. Maria wer? Dass der Club vor der Kulissse des Steinernen Meeres und des Hochkönigs im österreichischen Pinzgau sein Finetuninig in Sachen Wiederaufstieg betreibt, bedeutet auch, dass im Gegensatz zu den vergangenen Aufenthalten in Südtirol ein neuer Ansatz gewählt wird. Im Juli, wenn der Club schon wieder mitten in der Arbeit Richtung Erstliga-Rückkehr steckt.

