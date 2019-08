DFB-Pokal: Club trifft in Runde zwei auf Kaiserslautern

Der FCB muss hingegen gegen in Bochum ran - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Der FCN ist nach dem Sieg über Ingolstadt im Pokal eine Runde weiter. Mit Spannung wurde erwartet, wer denn als nächstes auf den Club treffen würde. Das Los hat entschieden: Es ist der 1. FC Kaiserslautern.

Bei der ARD Sportschau wurde der Club als Gegner für den Club der 1. FC Kaiserslautern gezogen. Damit bietet sich den Fans ein Duell zweier Traditionsvereine. Mit dem Drittligist hat der Club damit einen Gegner erhalten, den man definitiv als schlagbar bezeichnen kann. Der FCK hat sich in der frühen Drittligasaison derzeit auf dem dreizehnten Tabellenplatz niedergelassen.

Rückblick: So schaffte es der FCN in Runde zwei des Pokals

Der FC Bayern München muss in der zweiten Runde auswärts gegen den VfL Bochum ran.

Das Westderby zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach steht im Mittelpunkt der zweiten Runde im DFB-Pokal. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Titelverteidiger FC Bayern München ist beim Zweitligisten VfL Bochum zu Gast. Die zweite Runde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen, das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt. Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder loste im Beisein von U21-Coach Stefan Kuntz neben dem Borussen-Aufeinandertreffen noch drei weitere Bundesliga-Duelle aus. Bayer Leverkusen empfängt dabei den SC Paderborn, der SC Freiburg spielt gegen Union Berlin und der VfL Wolfsburg bekommt es mit RB Leipzig zu tun.

Alle Partien im Überblick:

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

Hamburger SV - VfB Stuttgart

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

MSV Duisburg - 1899 Hoffenheim

SC Verl - Holstein Kiel

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

Hertha BSC - Dynamo Dresden

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

VfL Bochum - Bayern München

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

SC Freiburg - Union Berlin

mlk, dpa