DFB schlägt EM-Quartier für 2020 in Franken auf

Zur Europameisterschaft wird die Nationalmannschaft bei Adidas wohnen - vor 38 Minuten

HERZOGENAURACH - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wohnt bei der Europameisterschaft 2020, die in mehreren Ländern Europas ausgetragen wird, bei Adidas. Der DFB gab am Dienstag bekannt, dass man das Quartier in der Herzogenauracher "World of Sports" aufschlagen wird.

Die deutsche Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier bei der EM 2020 in Herzogenaurach. Im Bild: die Herzobase von Adidas im Umbau. © Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de



Die deutsche Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier bei der EM 2020 in Herzogenaurach. Im Bild: die Herzobase von Adidas im Umbau. Foto: Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de



Der DFB verkündete seine Entscheidung mit einem durchaus launigen Clip auf Twitter. Darin zu sehen: ein WhatsApp-Chat. Der Adidas-Chef Kasper Rorsted schreibt darin Oliver Bierhoff, den Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, auf eine Zeitungsanzeige an. "Erfolgshungrige Fußballmannschaft zum Anfassen sucht Quartier im Herzen Europas für Turnier-Vorbereitung", heißt es in der Announce. Der Chef des Sportartikelhersteller bringt sein Wohnzimmer, die "World of Sports" in Herzogenaurach ins Spiel, wirbt mit einem Stadion, mit Fans, mit hochmodernen Gebäuden. Am Ende des Clips entscheiden die Spieler. "Herzo als unser Basecamp für die EM? Find ich super", sagt Serge Gnabry in einer Video-Message, "ich finde in Herzo ist es top", schiebt Torhüter Manuel Neuer hinterher.

1 Partnerschaft - 1 Ziel 🏆🇩🇪



Wir schlagen unser Camp während der EM 2020 in der @adidas „World of Sports“ in Herzogenaurach auf.#DieMannschaft #EURO2020 #DareToCreate pic.twitter.com/oiiLFfev0m — Die Mannschaft (@DFB_Team) 2. Juli 2019

Es hat schon eine gewisse Tradition: Wenn die Fußball-Nationalmannschaft in Nürnberg spielt, bezieht sie Quartier in Herzogenaurach, so wie zuletzt 2017 beim Spiel gegen San Marino im Novina Hotel am Olympiaring. Für 2020 waren zuletzt neben Herzogenaurach noch Garmisch-Partenkirchen und Murnau im Rennen - die beiden Orte im Süden Bayerns liegen deutlich näher an München, wo die deutsche Nationalmannschaft mindestens zwei ihrer Vorrundenspiele bestreiten wird. Womöglich gab aber die Infrastruktur von Adidas, die vielen Sportplätze in der Gegend und die Nähe zum Nürnberger Flughafen, bei dem es kein Nachtflugverbot gibt, den Ausschlag für die Entscheidung des DFB.

Die Europameisterschaft 2020 findet erstmals in gleich mehreren Ländern Europas statt. Neben München werden in Baku, Rom, Sankt Petersburg, Glasgow, Budapest, Kopenhagen, Bilbao, Amsterdam, Dublin und Bukarest Spiele ausgetragen. Das Finale findet im Londoner Wembley-Stadion statt.

Weitere Informationen folgen.

Bilderstrecke zum Thema Der DFB 2017 in Herzogenaurach: Jogis Jungs beziehen Quartier Am Mittag ist die deutsche Fußballnationalmannschaft in Franken angekommen. Mit dem Mannschaftsbus ging es vom Nürnberger Flughafen nach Herzogenaurach, wo Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler ihre Zimmer im Novina Hotel bezogen.