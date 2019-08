Nach zwei Tiefschlägen zu Saisonbeginn holt der Club endlich wieder drei Punkte. Die Fans sind nach dem Sieg gegen den VfL Osnabrück vor allem erleichtert - trotzdem hapert es bei ihrer Lieblingsmannschaft an mehreren Ecken noch gewaltig, sind sich die meisten einig. Wir haben uns am Stadion "Unter Cluberern" umgehört.

In der ersten Hälfte war das durchaus schwungvoll was der 1. FC Nürnberg im Heimspiel gegen Osnabrück gezeigt hat - danach flachte das Spiel aber schnell ab. Und dennoch gewann der FCN am Ende mit 1:0! Wie haben Sie die Leistungen der Club-Profis gesehen? Verteilen Sie Noten!

Es war: ein Arbeitssieg: Der FCN rang im Glutofen Max-Morlock-Stadion am Sonntag Aufsteiger Osnabrück mit 1:0 nieder, das Tor des Tages erzielte Johannes Geis. Was sonst noch so geboten war, sehen Sie hier - in den Bildern des Spiels.