Das hatten sie sich rund um den Laubenweg ganz anders vorgestellt! Zum Auftakt in die neue Zweitliga-Saison muss die Spielvereinigung gegen den FC Erzgebirge Aue eine 0:2-Heimniederlage einstecken. Trotz besserer Chancen und klarer Überlegenheit in der zweiten Hälfte stehen die Fürther beim Schlusspfiff ohne Treffer und Punkte da. Die Noten fallen entsprechend nur zum Teil ordentlich aus.

Der 1. FC Nürnberg legte gegen Dynamo Dresden mit einem 1:0 einen guten Auftakt in der 2. Bundesliga hin. Sehen das auch die Clubfans im Südstadtcafe so? Wir haben sie gefragt.

Erst schleppend, dann siegreich! In den ersten 35 Minuten in Dresden ist Nürnbergs Lieblingsverein im Vorwärtsgang eigentlich nicht existent. Nach einem flotten Finish in Hälfte eins zeigt sich der Club im Glutofen Rudolf-Harbig-Stadion nach der Pause dann einmal ganz cool. Und tütet den psychologisch wichtigen Auftakterfolg mit Glück und Geschick ein. Die besten Bilder? Hier entlang!