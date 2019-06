Die Leiste zwickt: Nürnberger Boxer Awdijan muss absagen

NÜRNBERG - Diesen Kampf hatte er herbeigesehnt, hart trainiert, sogar ein paar Tage auf knapp zweitausend Meter Höhe verbracht. Nun aber macht Profi-Boxer Wanik Awdijan der eigenen Körper einen Strich durch die Rechnung.

Verletzte sich schwer im Leistenbereich: Der Nürnberger Boxer Wanik Awdijan. © Alex Sportcentrum



Am 6. Juli sollte der große Kampfabend steigen in den Räumen des familieneigenen Alex-Sportcentrums am Kohlenhof. Alles war vorbereitet, der Gegner ausgesucht, die Rahmenkämpfe attraktiv, Sponsoren eingeladen, die Halle schon fast ausverkauft. Am Mittwoch dann aber die schockierende Nachricht: Im Sparring konnte Wanik Awdijan seine Beine kaum bewegen, sein Vater Alex hakte nach, und wenig später war klar: Der 23-Jährige kann nicht boxen.

"Sehr, sehr ärgerlich", findet das Alex Awdijan, und das war wohl noch die netteste Umschreibung, die dem Ex-Weltmeister dazu einfiel. Den Junioren-Weltmeister plagten schon einige Zeit Schmerzen in der Leistengegend, womöglich hat er die Verletzung verschleppt. Bei einer eingehenden Kernspinuntersuchung soll heute ein genauer Befund erstellt werden. Die Awdijans rechnen mit einer schwerwiegenden Muskelverletzung im Adduktorenbereich.

Florian Pöhlmann