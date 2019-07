Nicht oft können die Club-Fans ein Team wie Paris Saint-Germain im Max-Morlock-Stadion bestaunen. Als wäre das nicht Stimmungsmacher genug, feiern die Cluberer am Samstag das Unentschieden gegen die Spitzenmannschaft - und blicken hoffnungsvoll auf die beginnende Saison.

Viel Sport, gesunde Ernährung, kaum Alkohol und schon gar keine Zigaretten: Die Spieler des 1. FC Nürnberg müssten doch eigentlich extrem gut altern, oder? So könnten Hanno Behrens, Christian Mathenia und Co. in etwa 50 Jahren aussehen. Und wer weiß, vielleicht lautet die Überschrift 2069 ja: "Die Aufstiegshelden der Saison 2019/2020 treffen sich zum großen Wiedersehen."