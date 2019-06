Doch nicht zum FCB: Schalke 04 schnappt sich Kabak

GELSENKIRCHEN - Schalke 04 hat zugeschlagen. Ozan Kabak trägt bald das Trikot der Königsblauen, das wurde während der Mitgliederversammlung der Gelsenkirchener verkündet. Der FC Bayern München hatte ebenfalls Interessen an dem 19-jährigen Defensivspieler gezeigt.

Bald in Blau: Ozan Kabak wechselt vom VfB Stuttgart zu Schalke 04. © Fabian Sommer, dpa



Der FC Schalke 04 hat Innenverteidiger Ozan Kabak verpflichtet. Der Fußball-Bundesligist verkündete am Rande der Mitgliederversammlung am Sonntag in Gelsenkirchen, dass der 19 Jahre alte Kabak vom Absteiger VfB Stuttgart zum Revierclub wechselt. Zudem verlängerte der Verein den Vertrag mit Weston McKennie vorzeitig bis zum 30. Juni 2024. Der Mittelfeldspieler war ursprünglich bis 2022 gebunden.

Kabak war erst vor einem halben Jahr für rund elf Millionen Euro vom türkischen Fußball-Spitzenclub Galatasaray Istanbul zum VfB Stuttgart gewechselt. Dank einer Ausstiegsklausel kann er den Absteiger aber nun für 15 Millionen Euro verlassen. "Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, eines der aktuell größten europäischen Talente für Schalke 04 zu gewinnen. Ozan Kabak hat sich trotz sehr namhafter Konkurrenz bewusst für unseren Club entschieden", erklärte Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntag.

