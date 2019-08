Daumen hoch nach 94 Minuten! Club-Kapitän Hanno Behrens freut sich über den 1:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Ingolstadt. Lange Zeit sah es so aus, als würde die Partie in die Verlängerung gehen, doch in der 87. Minute erlöste Nikola Dovedan den 1. FC Nürnberg. Hier sind alle Fotos des Pokal-Fights! © Sportfoto Zink / WoZi