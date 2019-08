Dreierpack! Werner wirbelt in Mönchengladbach

Traumstart dank Torgarant: Angstgegner Leipzig zügelt die Fohlen - vor 3 Stunden

MÖNCHENGLADBACH - Es war die große, bunte Werner-Show! RB Leipzig erobert durch ein 3:1 bei Borussia Mönchengladbach zumindest für eine Nacht die Bundesliga-Tabellenführung.

Auch der geht rein! Timo Werner netzte am Niederrhein ganz groß einen auf. © Marius Becker/dpa



Auch der geht rein! Timo Werner netzte am Niederrhein ganz groß einen auf. Foto: Marius Becker/dpa



Timo Werner hat den Vereinsrekord von RB Leipzig fast im Alleingang ausgebaut und sein Team zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschossen. Der Nationalspieler erzielte am Freitag beim 3:1 bei Borussia Mönchengladbach einen Dreierpack (38./47./90.+4) und sorgte für den dritten Leipziger Sieg im dritten Saisonspiel. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Breel Embolo (90.+1) blieb am Ende folgenlos.

dpa