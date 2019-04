Ein 4:0 im Schnee! Als Kristls Club die Bayern einseifte

Der aktuelle Rekordmeister rutschte beim Ex-Rekormeister einst böse aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 1989 wurde Weihnachten in Nürnberg am 25. November gefeiert. Die Zuschauer im Städtischen Stadion zelebrierten - zumindest in ihrer Mehrzahl - einen 4:0-Heimsieg, der sich eingebrannt hat in die Erinnerung des so gerne erstklassigen Traditionsvereins und von einem Regensburger im rot-schwarzen Trikot auf weißem Geläuf formvollendet wurde.

Der Rasen? Man sah ihn nicht. Schneebedeckt war er. An diesem 25. November. An einem sagenumwobenen Tag, den alle Anhänger des fränkischen Altmeisters - sofern schon geboren - wahnsinnig genau, beinahe sekundengetreu in Erinnerung haben. 46.500 sahen zu, wie ihr Club die Bayern in den Schnee drückte. Oder hingen vor dem Radio - ungläubig, begeistert, gebannt. Und lauschten Günther Koch - Reporter-Legende und aktueller Aufsichtsrat des FCN-, der etwas erzählte, was unglaublich klang, aber stimmte. Etwas, das fast vergessene Stärke und Freude transportierte.

Beim 4:0-Heimtriumph gegen den FCB feierten wiedererstarkte Nürnberger den höchsten Sieg gegen den altbayerischen Erzrivalen seit 22 Jahren. Glanzvoller hätte der Rückrundenstart für den Club in der Saison 1989/90 nicht enden können. Jupp Heynckes, der in der winterlichen Noris damals auf der Bayern-Bank als Trainer Platz nahm, musste miterleben, wie Nürnbergs Rekordbundesligaspieler und damaliger Kapitän Thomas Brunner einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Maßgeblich für die Höhe des Ergebnisses war in der Folge, dass die Schützlinge von "Tiger" Hermann Gerland einen Sahne-, die Gäste einen Tag zum Vergessen erwischten.

Bayern-Keeper Raimond Aumann ermöglichte durch sein halbherziges Herauslaufen Frank Türr, auf 2:0 und Dusend durch einen Tunnel auf 3:0 aufzustocken. Die Produktion des in der Frankenmetropole im Nachgang so beliebten Aufklebers "4:0 - ich war dabei". veranlasste schließlich Thomas Kristl, der mit seinem Treffer die "Oh, wie ist das schön-Gesänge" der Club-Fans in die Endlosschleife führte.

“An diese Zeit und die Club-Mannschaft, in der sehr viele Spieler aus der Region waren, habe ich schöne Erinnerungen.“, sollte der damalige Langhaarträger, der auf Nürnbergs Heimtriumph das i-Tüpfelchen setzte, in einem späteren Gespräch mit nordbayern.de Jahre später zu Protokoll geben. Schön sind sie zweifellos. Diese Erinnerungen an Brunner, Türr und Dusend - an Thomas Kristl und an Günther Koch. Und an diesen schneebedeckten Rasen.