Ein Fest für die Fans: Die Ice Tigers stellten sich vor

Hunderte Anhänger nutzen die Chance und kamen der Mannschaft ganz nahe - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Eishockeyprofis zum Anfassen gab es am Samstag in der Mercedes-Benz-Niederlassung in Nürnberg: Dort feierten die Thomas Sabo Ice Tigers gemeinsam mit ihren Fans, offizieller Anlass dafür war die Mannschaftsvorstellung. Hier gibt es alle Bilder.

Das Testspiel am Freitagabend gegen Davos ging mit 1:3 verloren, der Stimmung am Samstagmittag tat das aber keinen Abbruch. Hunderte Fans kamen in die Kressengartenstraße, um sich Autogramme und Selfies von und mit Patrick Reimer und Co. zu sichern, um das Bühnenprogramm zu sehen und vor allem: um sich auf die kommende Spielzeit einzustimmen. Nicht nur für alle Neuzugänge der Ice Tigers war das eine willkommene Gelegenheit, den eigenen Anhang besser kennenzulernen.

Hier kommen die Fotos des Teamevents:

Bilderstrecke zum Thema Fans treffen Profis: Alle Bilder der Teamvorstellung der Ice Tigers Es hat einen kleinen Umbruch gegeben im Sommer, die Ice Tigers laufen heuer mit einigen neuen Spielern auf - aber nicht minder sympathisch: Bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung am Samstag in der Mercedes-Benz-Niederlassung in Nürnberg konnten Anhänger auf Tuchfühlung mit den Spielern gehen. Wir haben alle Fotos.



psz