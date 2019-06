Dieser Sieg geht in die Geschichte ein: Der FC Liverpool hat zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel der Champions League gewonnen. Einen großen Anteil daran hat ein Deutscher: Jürgen Klopp! Der Trainer führte sein Team zum großen Erfolg. Nach Abpfiff kannten die Emotionen keine Grenzen mehr. Hier kommen alle Bilder der "roten Party"!

Es wurde gepritscht, gebaggert und mächtig aufgeschlagen! Die Beachvolleyball-Elite macht derzeit Station in Nürnberg. Am Eröffnungstag des Vorzeigeturniers war auf dem Hauptmarkt, der guten Stube der Noris, dann auch mächtig was los! Die besten Bilder? Achtung, der Ball kommt!