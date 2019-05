Eishockey-WM: Ehliz gefällt bei Deutschlands Auftakt

KOSICE - Das deutsche Eishockey-Nationalteam gewinnt bei der WM gegen Großbritannien und Dänemark, lässt sich aber noch Luft nach oben. Ice Tiger Niklas Treutle musste zweimal Mathias Niederberger den Vortritt lassen. Der Ex-Nürnberger Yasin Ehliz überzeugt bislang.

Er weiß, wie man das Ding reinmacht: Der Ex-Nürnberger Yasin Ehliz hat schon im Vorbereitungsspiel gegen die USA bewiesen, wie torgefährlich ist. © Uwe Anspach/ dpa



Toni Söderholm mag turkinpippuri, türkischen Pfeffer. "Schärfer geht es nicht", so steht es auf den Lakritzpackungen, die er sich aus der Heimat in sein Büro in München schicken lässt. Der Mann aus Kauniainen ist leidensfähig. Als Trainer der deutschen Eishockeynationalmannschaft ist das keine schlechte Voraussetzung, zum ersten Mal hat sich das am Samstagnachmittag im slowakischen Kosice gezeigt.

Star-Spieler erhöhen Erwartungen

Deutschland hat gewonnen, 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) gegen Großbritannien. Nur 3:1, so wird das wahrgenommen. Nach den individuellen Erfolgen von Leon Draisaitl und Dominik Kahun in der National Hockey League (NHL) und Olympia-Silber vor einem Jahr in Pyeongchang wird ein wackliger Auftakt gegen einen Aufsteiger in die Top-Division nicht mehr als Erfolg angesehen. "Es war auch ein gutes Stück Arbeit", so sah das der neue Bundestrainer, "die Jungs haben viel kreiert, viel gearbeitet. Nur die Belohnung in Form von Toren war nicht da." Keine Kritik an Superstar Draisaitl, dessen Fehlpass Mike Hammond das zwischenzeitliche 1:1 ermöglicht hatte, keine Kritik an seinen passiven Verteidigern. Nur ein: "Ich weiß, dass wir noch besser arbeiten können." 24 Stunden später wurde Söderholm bestätigt.

Das Dänen-Spiel offenbart Schwächen in der Abwehr

Deutschland hat auch das zweite WM-Spiel gewonnen, 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) gegen Dänemark, eine Mannschaft, gegen die sich Deutschland Jahr für Jahr immer schwertut. Zunächst waren es aber nur die Schiedsrichter, die dem DEB-Team zusetzten. Dem verdienten vermeintlichen Führungstreffer durch Lean Bergmann versagten sie die Anerkennung, weil das Trikot des ehemaligen Nürnbergers Yasin Ehliz in den Torraum flatterte. Die Schwächen in der deutschen Verteidigung waren dem unparteiischen Quartett allerdings kaum anzulasten – umso mehr ragte Moritz Seider heraus. Der Mannheimer Meisterspieler, erst seit fünf Wochen volljährig, hatte gegen die Briten getroffen und fiel auch in seinem zweiten WM-Spiel durch seine Ruhe auf. Als die Dänen in der hektischen Schlussphase ihren Torhüter vom Eis nahmen, vertraute Söderholm seinem jüngsten Spieler, um den Sieg über die Zeit zu bringen.

Niederberger pariert vielfach

Dazwischen hatte Draisaitl einem weiteren Mannheimer Meister das 1:0 aufgelegt: Matthias Plachtas Direktabnahme war ein Beweis für das starke deutsche Powerplay (31. Minute), Frederik Tiffels erhöhte kurz vor Ende des zweiten Drittels auf 2:0. Das Schlussdrittel aber dominierten die Dänen. Deutschland musste sich auf Mathias Niederberger verlassen, der die überraschende Entscheidung Söderholms, ihn dem Nürnberger Niklas Treutle zum zweiten Mal vorzuziehen, mit vielen Paraden rechtfertigte. Nur der wuchtige AHL-Stürmer Mathias Bau Hansen konnte den Düsseldorfer überwinden (51.).

Trotzdem wird auch Niederberger künftig zusehen müssen. Ab Montag trainiert NHL-Profi Philip Grubauer mit dem Team. "Ein überragender Torwart", urteilte der bislang überzeugende Ehliz. Sozusagen turkinpippuri auf dem Eis.

