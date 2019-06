Eklat! Videobeweis defekt - Finale wird abgebrochen

TUNIS - Weil der Videobeweis nicht funktionierte, ist das Finale der afrikanischen Fußball-Champions-League mit einem Eklat zu Ende gegangen. Denn das Rückspiel zwischen Titelverteidiger Esperance Tunis und dem marokkanischen Team Wydad Casablanca wurde am Freitagabend in Rades in der 60. Minute beim Stand von 1:0 für Tunis unterbrochen und nach über einer Stunde Unterbrechung vom Referee beendet.

Beim Finale der Champions League in Tunis musste die Polizei anrücken. Foto: Fethi Belaid/afp



Damit gewann Tunis nach dem 1:1 im Hinspiel zum vierten Mal den wichtigsten Vereinstitel Afrikas. In der 59. Minute hatten die Gäste aus Marokko durch Walid El Karti den 1:1-Ausgleich erzielt. Allerdings erkannte Schiedsrichter Bakary Gassama aus Gambia den Treffer wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht an, wie der arabische Sportsender Beinsports berichtete. Casablanca wollte die Entscheidung per Videobeweis überprüfen lassen. Doch wegen eines technischen Defekts konnte der Videoschiedsrichter nicht aktiv werden.

Daraufhin weigerte sich Wydad, die Partie fortzusetzen. Von den Tribünen wurden Plastikflaschen auf die Gäste-Spieler und das Trainerteam geworfen. Gassama pfiff das Finale vor 60.000 Zuschauern schließlich ab. In den Katakomben kam es anschließend zu tumultartigen Szenen, wie auf einem Video in den sozialen Medien zu sehen war.

Der afrikanische Fußballverband CAF will sich in einer außerordentlichen Sitzung mit dem Fall befassen. Der Kapitän von Esperance, Khalil Chemmam, sagte Beinsports, der Schiedsrichter habe beiden Spielführern vor dem Spiel mitgeteilt, dass der Videoschiedsrichter defekt sei. Er habe zudem gefragt, ob die Teams bereit seien, trotzdem zu spielen. Beide Kapitäne hätten zugestimmt, erklärte Chemmam. Wydads Spieler hätten später gesagt, dass ihr Spielführer weder Französisch noch Englisch verstanden habe.

