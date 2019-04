Eine Führung, die knapp 30 Minuten hält, ein bitterer Slapstick-Ausgleich, ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit - und ein Mathenia, der kurz vor Abpfiff doch noch einen Punkt rettet: Gegen den FC Bayern München taumelte der Club zwischen den Gefühlswelten, zwischen Ekstase und Entsetzen, Fußball-Oberhaus und der Zweiten Bundesliga. Die Bilder einer irren Berg- und Talfahrt! © Sportfoto Zink / DaMa

Elfmeter-Pech und Mega-Mathenia: Club verpasst die Bayern-Sensation Was war das für ein Derby-Spektakel. Matheus Pereira brachte in der 48. Minute das Max-Morlock-Stadion mit der Führung zum Beben. Nach dem Ausgleich durch Gnabry nahm die Partie erst so richtig Fahrt auf. Leibold vergibt vom Punkt, Coman versagen die Nerven. Alle Bilder zum Spiel!

Beachtlich gegen die Bayern: Benoten Sie den Club! Lange Zeit hatte der 1. FC Nürnberg am Sonntag an der Sensation schnuppern dürfen, in der Schlussphase retteten die Bayern sich dann aber einen Punkt. Für den Club bedeutet das zwar dennoch einen unerwarteten Zähler, ein später Elfmeter wäre aber mehr drin gewesen. Jetzt sind Sie dran: Wie benoten Sie den FCN?

Pyro und Trikotwünsche: So bunt war die Club-Choreo! So ein Duell gegen die Bayern ist immer etwas ganz besonderes für den 1. FC Nürnberg und seine Fans. Entsprechend einfallsreich präsentierten die Club-Anhänger ihre Choreo mit klarer Ansage in Richtung München. Das Duell der Trikotwünsche ging indes klar an den Rekordmeister. Hier sind die Bilder aus dem Max-Morlock-Stadion!