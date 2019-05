Endspiel für den VfB: Hilft Wolfsburg dem Club?

Mit einem Sieg zementiert der VfB den Relegationsplatz - vor 1 Stunde

STUTTGART - Ganz Stuttgart sehnt sich nach einem Dreier. Siegen die Schwaben gegen Wolfsburg, können sie nicht mehr vom Relegationsrang verdrängt werden. In Nürnberg hofft man derweil natürlich, dass der VfL mindestens einen Punkt in Bad Cannstatt holt und somit - einen Club-Sieg gegen Gladbach vorausgesetzt - den Rot-Schwarzen in der letzten der 34 Runden eine finale Chance im Abstiegskampf ermöglicht.

dpa