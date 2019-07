Er wollte nicht zum FCN: Akolo wechselt nach Amiens

Der Nun-Ex-Stuttgarter zieht's zu französischem Erstligisten - vor 1 Stunde

STUTTGART - Vor gut einem Monat galt sein Engagement beim Club eigentlich schon fast als ausgemacht. Statt in Franken wird Fast-Nürnberger Chadrac Akolo nun künftig jedoch in Frankreich stürmen.

Düsseldorfs Adam Bodzek (l) beim Zweikampf mit dem Stuttgarter Chadrac Akolo. © Marijan Murat (dpa)



Eigentlich schien alles klar: Der kicker annoncierte Ende Juni Chadrac Akolo, der kongolesische Nationalspieler weilte da mit seiner Landesauswahl gerade beim Afrika-Cup, als Club-Zugang. Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca, der es noch besser wissen musste, sprach sogar noch nach Abschluss des Kontinentalturniers, das für die Demokratische Republik Kongo im Achtelfinale endete, von einem guten Bauchgefühl, dass es klappen sollte mit dem Transfer des Angreifers in die Noris.

Nach dem Wackeln ist vor Amiens

Mit dem VfB Stuttgart, Akolos Arbeitgeber, und dem Spieler selbst schien der Club da zumindest grundsätzlich Einigkeit hinsichtlich eines Engagements am Valznerweiher erzielt zu haben. Für rund zwei Millionen Euro - so hieß es - würde der Stürmer vom Brustringklub aus Bad Cannstatt zum FCN wechseln. Doch dann "wackelte" (Palikuca) der Transfer erst. Es wurde kolportiert, dass Akolo selbst oder sein Berater die Lust am Club verloren hätten. Allerspätestens seit Ende Juli klar, das der Wechsel nicht über die Bühne gehen wird.

"Frankreich statt Franken" so heißt es im Anschluss an die kicker-Überschrift nun für den Kongolosen, den der VfB vor zwei Jahren für sechs Millionen Euro aus Sion holte. Dort hatte der quirlige und dynamische Angreifer zuvor 14 Mal in der Eliteliga der Schweiz eingenetzt. In seiner Premierensaison beim VfB markierte Akolo immerhin auch fünf Treffer, ehe man in der zurückliegenden Spielzeit in der Schwabenmetropole nicht mehr auf ihn setzte.

"Er hat in der vergangenen Saison nicht viel gespielt", erklärt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat dem kicker entsprechend, warum die Stuttgarter sich entschieden, den Stürmer abzugeben. Dieser wird künftig in der Ligue 1 und damit eine Spielklasse höher als Nürnberg und Stuttgart auf Torejagd gehen. Amiens SC, in Frankreichs Oberhaus in der vergangenen Saison Tabellenfünfzehnter, holt den Fast-Nürnberger nach Informationen des kicker für 500.000 Euro und die anstehende Saison auf Leihbasis. Danach wird Amiens den Angreifer für 3,5 Millionen Euro fest verpflichten.

apö