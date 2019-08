Erlanger Kletter-Profi Megos als Favorit im WM-Finale

Er war der Beste im Halbfinale und kämpft jetzt um den Titel - vor 38 Minuten

HACHIOJI - Die nächste deutsche Medaille ist für Kletter-Profi Alexander Megos in Sicht. Der 26-jährige Erlanger ging als Bester aus dem Halbfinale hervor und gilt jetzt als Favorit für den WM-Titel. Das Finale findet in Hachioji statt.

Alexander Megos wollte nie etwas anderes machen als Klettern. © Johann Groder / various sources / AFP



Kletter-Profi Alexander Megos greift bei den Weltmeisterschaften in Japan nach der nächsten deutschen Medaille. In der Disziplin Lead, also dem klassischen Vorstiegsklettern, geht der Sportler aus Erlangen am Donnerstag als Bester des Halbfinales in den Kampf um den Titel ab 13.00 Uhr (MESZ). Der 26-Jährige kam bei einer souveränen Vorstellung am Morgen deutlich am weitesten die Wand hoch und verpasste den letzten Griff der schwierigen Route nur knapp.

Damit geht er als letzter Starter und Favorit in das Finale in Hachioji, nachdem er in der Saison bei zwei Weltcups auf das Podium geklettert war. 2018 hatte er WM-Bronze in der Disziplin geholt. Er kann der erste deutsche Kletter-Weltmeister der Geschichte werden.

Megos kann dem Deutschen Alpenverein zudem die zweite Medaille in Japan nach Bronze durch Yannick Flohé in der Disziplin Bouldern bescheren. Außerdem will er sich in eine gute Ausgangslage für den Kombinationswettkampf bringen. Dort werden zum WM-Abschluss die ersten sieben Startplätze für die Olympischen Spiele 2020 vergeben.

Im Video sehen Sie das Halbfinale von Alexander Megos.

dpa