Ersatz-Bundestrainer Sorg: Löw hat "das letzte Wort"

Manuel Neuer wird im Tor beginnen - vor 1 Stunde

VENLO - Bundestrainer Joachim Löw entscheidet auch aus dem Krankenstand über die Aufstellung der Fußball-Nationalmannschaft in den kommenden beiden EM-Qualifikationsspielen.

Lockerer Plausch: Übergangs-Bundestrainer Marcus Sorg (rechts) bespricht sich mit Andreas Köpke, Torwart-Ikone des 1. FC Nürnberg.



"Der Bundestrainer hat das letzte Wort, natürlich wird das auch in diesem Fall so sein", sagte Löw-Vertreter Marcus Sorg am Montag im Trainingslager der DFB-Auswahl im niederländischen Venlo. Löw fehlt bei den Spielen am Samstag in Borissow gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland wegen einer Durchblutungsstörung. Das Trainerteam tausche aber Meinungen mit Löw telefonisch aus, sagte Sorg.

Schon klar ist, dass Kapitän Manuel Neuer in Weißrussland im Tor stehen wird. Das bestätigte Torwarttrainer Andreas Köpke. "Ich bin froh, dass er nach seiner Verletzung so stark zurückgekommen ist. Das ist nicht so selbstverständlich", sagte Köpke. Bayern-Torwart Neuer hatte in der Saisonendphase wegen eines Muskelfaserrisses länger pausiert und war erst zum Pokalfinale in die Münchner Startelf zurückgekehrt.

dpa