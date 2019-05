Ex-Club-Coach Verbeek hat neuen Job in Australien

Den FCN trainierte der Niederländer sechs Monate - vor 1 Stunde

ADELAIDE - Gertjan Verbeek wird neuer Cheftrainer beim australischen Erstligist Adelaide United. Er unterschrieb dort für zwei Jahre. Für den Club agierte er von Oktober 2013 bis April 2014.

Steht zukünftig in Australien an der Seitenlinie: Der ehemalige Club-Trainer Gertjan Verbeek. © Sportfoto Zink / DaMa



Der frühere FCN-Trainer Gertjan Verbeek wird neuer Chefcoach des australischen Erstligisten Adelaide United. Der 56-jährige Niederländer unterschrieb nach Vereinsangaben einen Zweijahresvertrag bis 2021. "Ich kann es kaum erwarten, diese unglaubliche Gelegenheit zu nutzen. Ich komme nach Südaustralien, um die Qualität des Fußballs zu verbessern und eine hungrige und wettbewerbsfähige Mannschaft aufzubauen", sagte Verbeek.

Verbeek, der als Spieler für den SC Heerenveen 254 Spiele bestritt, hatte in der Bundesliga den 1. FC Nürnberg von Oktober 2013 bis April 2014 trainiert, ehe er von 2015 bis 2017 den Zweitligisten VfL Bochum betreute. Zuletzt stand er beim FC Twente Enschede unter Vertrag, wo sein Engagement aber nach nur gut fünf Monaten wieder endete.

Beim FCN war Verbeek relativ glücklos geblieben, nachdem er die Arbeit von Michael Wiesinger in Nürnberg übernommen hatte. Er kam im Herbst und musste im Frühjahr schon wieder gehen, weil auch er den Club nicht von den Abstiegsrängen fernhalten konnte. Drei Spieltage vor Saisonende griff der FCN nach dem letzten Strohhalm, für ihn kam interimsweise Roger Prinzen. Das Trainerchaos hat nichts geholfen: Nürnberg stieg in dieser Saison in die 2. Liga ab.

dpa/mlk