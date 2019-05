Ex-Club-Keeper Kirschbaum fängt jetzt für Venlo

Der 32-Jährige wechselt in die Niederlande - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Thorsten Kirschbaum verlässt Bayer Leverkusen und heuert beim VVV-Venlo aus der niederländischen Eredivisie an. Der aus Obernzenn stammende Torhüter, der vor seiner Zeit als dritter Bayer-Keeper beim 1. FC Nürnberg spielte, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre.

Venlo ruft: Thorsten Kirschabum, ehemaliger Torwart des FCN, wechselt in die Niederlande.



Venlo ist eine 100.000-Einwohner-Stadt an der deutsch-niederländischen Grenze, der VVV beendete die Spielzeit als Zwölfter. Wie Kirschbaum im Gespräch mit der Windsheimer Zeitung direkt nach der Vertragsunterzeichnung verriet, soll er die Nummer eins beim VVV-Venlo werden. "Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, wieder mehr zu spielen." Bei Bayer 04 war "Kirsche" zuletzt nur einmal über 90 Minuten zum Einsatz gekommen, er durfte in der Europa League beim 5:1-Erfolg in Larnaka ran.

Kirschbaum hat bisher neun Spiele in der Bundesliga, 138 Zweitliga-Partien und sieben Einsätze in der U-21-Nationalelf absolviert. Venlo ist nach dem TSV Obernzenn, der TSG Hoffenheim, dem FC Vaduz, dem SV Sandhausen, Energie Cottbus, dem VfB Stuttgart, dem Club und Leverkusen der neunte Verein, für den der 32-Jährige kickt.

Stefan Blank