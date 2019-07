Ex-Club-Profi Timo Gebhart kehrt zu den Löwen zurück

Der gebürtige Memminger war zuletzt bei Viktoria Berlin aktiv - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Und immer wieder die Löwen: Timo Gebhart, ehemaliger Club-Profi, kehrt wieder zum TSV 1860 München zurück: Der 30-Jährige schnürte zuletzt in der Regionalliga beim FC Viktoria Berlin die Schuhe.

Dreieinhalb Jahre kickte Gebhart für den FCN und erzielte dabei drei Treffer. Foto: Sportfoto Zink



Es ist bereits die zweite Rückkehr Gebharts an die Grünwalder Straße. 2007 gab der gebürtige Memminger sein Profidebüt im Dress der Weiß-Blauen, ehe es ihn über Stationen in Stuttgart, Nürnberg, Bukarest und Rostock 2017 wieder zum TSV 1860 verschlug. Wegen Verletzungen kam Gebhart in der Rückrunde nicht mehr zum Zug, weshalb sein Vertrag damals nicht verlängert worden war.

Also heuerte der zunächst vereinslose Offensivmann im Februar 2019 bei Viktoria Berlin an und auch dort ist nun schon wieder Schluss für ihn. Die Bild-Zeitung zitiert aus einer Pressemitteilung des Vereins, wonach Investor Hasan Ismaik die Finanzierung des 30-Jährigen übernimmt. Auf der Website der Löwen ist der Transfer noch nicht vermeldet.

