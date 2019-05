Ex-FCN-Trainer Alois Schwartz steigt mit KSC auf

Der 4:1-Sieg gegen Münster machte den Aufstieg perfekt - vor 39 Minuten

MÜNSTER - Der Karlsruher SC steht nach dem VfL Osnabrück als zweiter Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga fest. Mit einem klaren Erfolg in Münster ließen sich die Badener die Rückkehr nicht mehr nehmen.

Trainer Alois Schwartz feiert bei Spielende auf der Tribüne. Der KSC ist nach einem 4:1 Sieg gegen Münster in die 2. Bundesliga aufgestiegen. © Friso Gentsch/dpa



Durchnässt von einer Sektdusche schwärmte KSC-Trainer Alois Schwartz vom "überragenden" Aufstiegserlebnis. Marco Thiede rasierte Abwehrkollege Damian Roßbach voller Euphorie die Haare ab: Der Karlsruher SC kehrt nach zwei Jahren Abstinenz in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Nach dem deutlichen 4:1 (2:0) beim SC Preußen Münster am Samstag kann der badische Traditionsverein einen Spieltag vor dem Saisonende nicht mehr von den direkten Aufstiegsrängen der 3. Liga verdrängt werden.

Man "lechzte" nach der zweiten Liga

"Das ist einfach super", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer überglücklich bei Magenta Sport. "Das ganze Umfeld lechzt nach dieser 2. Liga. Die 2. Liga war eminent wichtig für den KSC." Torjäger Marvin Pourié (33. Minute), Damian Roßbach (45.+2), Anton Fink (55.) und Martin Röser (57.) schossen die Badener in Münster zum erhofften Auswärtserfolg. Die Relegation ist kein Thema mehr, das abschließende Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenvierten Hallescher FC bereits bedeutungslos. Der KSC steht als zweiter direkter Aufsteiger nach dem VfL Osnabrück fest, euphorisierte Fans stürmten nach Spielende sofort den Rasen.

Schwartz schwärmt über Leistung der Mannschaft

"Wir freuen uns riesig. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die auch eine Mannschaft ist", schwärmte Schwartz. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther meinte: "Wir sind jetzt wieder zurück in einer Liga, in der man überleben kann. Wir haben uns das verdient." Auch in Münster bot der KSC wie über weite Strecken der Saison teilweise wenig ansehnlichen Fußball - dafür aber erfolgreichen. Der Traditionsverein tat sich zwar zunächst schwer, verdiente sich den Sieg aber mit seiner Effektivität. "Dass jetzt alle Dämme brechen, ist verständlich", meinte Torhüter Benjamin Uphoff.

David Pisot (M) aus Karlsruhe feiert bei Spielende mit den Fans. © Friso Gentsch/dpa



Rund 300 KSC-Fans waren aufgrund der Kontrollen erst nach rund 25 Minuten ins Stadion gekommen, hatten danach aber Grund für die große Aufstiegssause. Die Führung fiel noch beinahe aus dem Nichts: Der 28-jährige Pourié setzte sich gegen Verteidiger Ole Kittner und den Münsteraner Torhüter Maximilian Schulze Niehues durch und vollstreckte zu seinem 22. Saisontreffer. Neben dem Aufstieg darf sich die Mannschaft wohl auch für ihren Stürmer freuen, der die Saison als bester Torschütze der 3. Liga abschließen dürfte.

"Nie mehr dritte Liga"

Noch vor der Halbzeit legten die Gäste nach, als Roßbach eine Ecke von Marvin Wanitzek ins Tor köpfte. "Nie mehr 3. Liga" - skandierten die Fans bereits. Und als Fink für das 3:0 sorgte, riss auch Schwartz an der Seitenlinie die Arme hoch. Dass Münster nach dem Treffer von Röser durch Martin Kobylanski (67.) verkürzte, änderte nichts mehr an der badischen Aufstiegsfeier. Für Preußen-Profi Sandrino Braun endete die Saison in der Schlussphase mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Vor einem Jahr war der KSC noch in der Relegation am FC Erzgebirge Aue gescheitert. Nun gelang nach dem Abstieg 2017 die ersehnte Rückkehr in die vor allem finanziell deutlich attraktivere 2. Liga. Schwartz hatte die Mannschaft kurz nach dem Abstieg im Sommer 2017 von seinem glücklosen Vorgänger Marc-Patrick Meister übernommen und sie seitdem Stück für Stück stabilisiert. "Alois war ein Glücksfall für den Verein", sagte Sportdirektor Kreuzer.

Der Aufstieg ist natürlich auch Anlass, auf Schwartzers Club-Vergangenheit zurückzublicken. Für diesen ging dieser Spieltag ja wesentlich unerfreulicher aus.

