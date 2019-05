Der 29. Mai 1999 steht sinnbildlich für die Tragödien, die der 1. FC Nürnberg seit seiner neunten deutschen Meisterschaft 1968 erleben musste. Am letzten Spieltag der Saison 1998/99 hätte dem FCN ein Punkt gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SC Freiburg gereicht, um den Klassenerhalt einzutüten. Nach Marek Nikls Pfostenknaller hat der aufgerückte Frank Baumann in der 89. Minute Raum und Zeit, den abprallenden Ball aus sechs Metern ins Tor zu schieben. Er machte es nicht. Richard Golz entscheidet sich für die richtige Ecke, taucht nach rechts ab. Sekundenbruchteile liegen zwischen Bangen und Hoffen, Verzweiflung, Wut und Tränen. Auf den anderen Plätzen herrscht gleichzeitig Dramatik pur, am Ende siegt Frankfurt 5:1 gegen Kaiserslautern und der Club stürzt von Platz 12 in die 2. Liga. © Roland Fengler