Es hat einen kleinen Umbruch gegeben im Sommer, die Ice Tigers laufen heuer mit einigen neuen Spielern auf - aber nicht minder sympathisch: Bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung am Samstag in der Mercedes-Benz-Niederlassung in Nürnberg konnten Anhänger auf Tuchfühlung mit den Spielern gehen. Wir haben alle Fotos. © Sportfoto Zink / Thomas Hahn, Sportfoto Zink / ThHa