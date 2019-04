In Magedburg hätte die SpVgg Greuther Fürth am Samstag den Klassenerhalt klarmachen können - doch zwei Patzer in der ersten Hälfte machten dem Leitl-Team einen Strich durch die Rechnung. Durch die 1:2-Niederlage beim Aufsteiger muss Fürth aber weiterhin zittern. Wir haben die Bilder zur Niederlage in Sachsen-Anhalt!