Fehlstart trotz Lewandowski-Doppelpack: Bayern nur remis

MÜNCHEN - Titelverteidiger FC Bayern ist im Auftaktspiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga nicht über ein Unentschieden gegen Hertha BSC hinausgekommen. Der Rekordmeister und die Berliner trennten sich am Freitagabend in München 2:2 (1:2).

Durchpusten: Robert Lewandowski trifft gegen Berlin zwar doppelt - das hilft den Bayern aber nur bedingt. Foto: Matthias Balk/dpa



Titelverteidiger FC Bayern hat im Auftaktspiel der neuen Bundesligasaison den fest eingeplanten Sieg gegen Hertha BSC verpasst. Der Rekordmeister kam gegen die Berliner am Freitagabend in München nur zu einem 2:2 (1:2). Robert Lewandowski erzielte beide Treffer für die Bayern, Dodi Lukebakio und Marko Grujic waren für Hertha erfolgreich.

Lewandowski sorgte in der 24. Minute nach Eingabe von Serge Gnabry für das erste Tor der 57. Bundesliga-Saison und traf zum fünften Mal nacheinander in einem Auftaktspiel. Die Führung des Rekordmeisters war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, umso überraschender war die Wende bis zur Pause.

Mit einem von Vedad Ibisevic noch abgefälschten Fernschuss sorgte Lukebakio in der 36. Minute für den Ausgleich, der Belgier hatte in der vorigen Saison dreimal für Fortuna Düsseldorf beim 3:3 in München getroffen. Grujic brachte Hertha drei Minuten später sogar in Führung, verursachte mit einem Ziehen gegen Lewandowski dann aber auch den Foulelfmeter, den der Pole nach Videobeweis zum Endstand verwandelte (60.).

