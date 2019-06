Fix! Das sind die Gegner im DFB-Pokal für Club und Kleeblatt

Beide Vereine müssen den ersten Auftritt in der Fremde bestreiten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Kleeblatt hält die Klasse in der zweiten Fußball-Bundesliga, der Club ist nach dem einjährigen Ausflug in der Bundesliga ab der kommenden Spielzeit in eben dieser wieder zurück. Was beide Teams gemeinsam haben? Vorausschauen! Am Samstag war das auch offiziell möglich: Jetzt steht fest, gegen wen beide Mannschaften in der ersten Runde im DFB-Pokal antreten müssen!

Jetzt ist es fix! Die Gegner für Club und Kleeblatt im DFB-Pokal stehen fest. © Montage: nordbayern.de



So ergab die Auslosung im Fußballmuseum in Dortmund, dass der 1. FC Nürnberg beim FC Ingolstadt seine Reise Richtung Finale in Berlin starten wird.

Auch die SpVgg Greuther Fürth weiß seit diesem Abend, was Sache im Pokal ist: Der Gegner für das Kleeblatt lautet... MSV Duisburg! Kleiner Nachteil: Fürth muss direkt auswärts ran, kann also nicht auf einen eventuellen Heimvorteil hoffen. Als Losfee agierte die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Nia Künzer. Der Auftakt in die neue Pokalsaison startet vom 9. bis zum 12. August 2019.

Bloß kein Hamburg 2.0

Dabei hat der 1. FC Nürnberg in Sachen Pokal bei den Fans durchaus was gutzumachen: In der letzten Saison schied Frankens Herz- und Schmerzverein nach einer mehr als enttäuschenden Vorstellung beim Hamburger SV sang- und klanglos aus dem Wettbewerb aus - die Fans schäumten damals vor Wut. Wohl auch, um solch einen erneuten Auftritt zu vermeiden, hat der Club bereits die ein oder andere Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit fix gemacht.