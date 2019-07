Formel 1: Hamilton triumphiert, Vettel kollidiert

SILVERSTONE - Wieder ein schwerwiegender Fehler. Sebastian Vettel braucht so nicht an die WM zu denken. Der Rückstand auf Lewis Hamilton ist beängstigend. Der Brite regiert im Home of British Motorsport.

Lewis Hamilton von Team Mercedes feiert seinen Sieg nach dem Rennen in Silverstone. © Martin Rickett, dpa



Sebastian Vettel kann nach einem brachialen Risiko-Manöver beim spektakulären Großen Preis von Großbritannien seine geringen Titelhoffnungen fast schon ganz begraben. Auf Platz drei liegend raste der 32 Jahre alte Ferrari-Star am Sonntag in Silverstone dem niederländischen Red-Bull-As Max Verstappen ins Heck. Vettel musste an die Box, kehrte als Letzter auf die Strecke zurück, kassierte auch noch eine Zehn-Sekunden-Strafe und wurde am Ende 15. in England, während sein Dauerrivale Lewis Hamilton seinen Triumphzug durch die Saison fortsetzte.

Siebter Sieg im Jahr 2019

Der fünfmalige Formel-1-Champion feierte im zehnten WM-Lauf in diesem Jahr den siebten Sieg. Mit seinem Erfolg am Sonntag vor 141.000 Zuschauern krönte sich Hamilton zudem zum Rekordgewinner im Home of British Motorsport. Er war von Rang zwei gestartet, profitierte bei einer tadellosen Leistung mit der schnellsten Rennrunde aber auch von einer Safety-Car-Phase. Zweiter wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes vor Vettels Teamkollege Charles Leclerc, der damit auch die interne Wachablösung bei der Scuderia gegen den glücklosen und fehlerbehafteten Vettel forciert haben dürfte. Im Klassement führt Hamilton mit 223 Punkten vor Bottas (184) und Verstappen (136). Vettel liegt 100 Punkte hinter Hamilton, der seinen 80. Grand-Prix-Sieg bejubelte.

Sebastian Vettel vom Team Scuderia Ferrari und Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Red Bull Racing kollidieren auf der Rennstrecke in Silverstone. © Martin Rickett, dpa



Dabei ging es für Vettel nach einer verkorksten Qualifikation tags zuvor eigentlich ganz ordentlich los. Ihm gelang am Start, was Hamilton dort noch nicht schaffte. Er machte einen Platz gut und schob sich an Pierre Gasly im Red Bull vorbei, nachdem der Sohn des Anfang der Saison verstorbenen Charlie Whiting das Rennen auch unter den Augen von James-Bond-Darsteller Daniel Craig freigegeben hatte. Er und alle anderen bekamen ein Rennen mit der Lizenz zum Mitfiebern geboten. Denn Hamilton machte von der erste Kurve an Druck auf seinen finnischen Stallrivalen Bottas, der sich die Pole mit sechs Tausendstelsekunden Vorsprung gesichert hatte. "Das ist ein unheimlich wichtiger Grand Prix für ihn", betonte Mercedes-Teamchef Toto Wolff unmittelbar vor dem Start des Hamilton-Heimrennens.

