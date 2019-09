Das hat doch Spaß gemacht! Der Club lässt es beim 14:0 gegen Landesligist Landshut ordentlich klappern. Besonders Felix Lohkemper schießt sich in der Länderspielpause warm für Nürnbergs Liga-Restart in Darmstadt. Tore, Bilder, FCN!

Doppeltest und kein Sieg: Nach dem zweiten 2:2 gegen einen Drittligisten - nach Haching waren späten Nachmittag die Würzburger Kickers an der Reihe - war man bei den Weiß-Grünen nicht nur wegen des gefälligen Auftritts eines Namibiers dennoch zufrieden. Die Bilder!

So sieht echte Fan-Nähe aus: Beim Rock & Bowl in Fürth haben sich die Thomas Sabo Ice Tigers zwischen rustikaler italienischer Küche und erfrischenden Kaltgetränken auf Tuchfühlung mit ihren Fans begeben. Nürnbergs bissigste Tiger stellten sich Autogrammwünschen, persönlichen Fragen und Fotoanfragen der Dauerkarten-Inhaber, die ein einzigartiges Meet and Greet gewonnen hatten. Hier sind die Bilder!