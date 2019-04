Früher Club, heute Kreisliga: Christian Eigler bei den Sitzplatz-Ultras

Ehemaliger Spieler des 1. FC Nürnberg zu Gast im Sport-Podcast

NÜRNBERG - Gegen den FC Bayern hat der 1. FC Nürnberg noch nie richtig viele Tore geschossen. An die wenigen Ausnahmen erinnert man sich - an das 1:1 von Christian Eigler vor acht Jahren zum Beispiel, als er den Ball über den damaligen Münchener Torhüter Thomas Kraft lupfte. Doch was macht der einstige Torjäger heute eigentlich? Die Antwort: Er arbeitet bei der Post und ist Spielertrainer in der Kreisliga. Noch mehr verrät der 35-Jährige in der neuen Folge der Sitzplatz-Ultras.

Sitzplatz-Ultras, Folge 35: Früher Club, heute Kreisliga - Christian Eigler zu Gast

