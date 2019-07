Früher Club, jetzt Leipzig: Tschauner steht im RB-Tor

Sachsen verpflichten fränkischen Schlussmann - vor 49 Minuten

LEIPZIG - Beim FCN schaffte es der gebürtige Schwabacher in der Torhüter-Hierarchie nicht nach ganz oben. Nach Stationen auf St. Pauli, Hannover und Ingolstadt schließt sich der Ex-Nürnberger nun den Roten Bullen an.

Kopfhörer und ein Keeper: Fußball-Franke Philipp Tschauner wechselt zu RB Leipzig. © Sportfoto Zink / WoZi



Der 33-Jährige hat nach RB-Angaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Tschauner war 2015 vom FC St. Pauli nach Hannover gewechselt. Nach zwei Jahren als Stammkeeper hatte der Franke zu Beginn der Saison 2018/19 seinen Platz an Michael Esser verloren. Zuletzt war er an der gebürtige Schwabacher an den FC Ingolstadt ausgeliehen.

dpa