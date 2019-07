Frust in Wimbledon: Auch Görges ist raus

Die Neuauflage geht an Serena Williams - vor 1 Stunde

LONDON - Dieser Rasen ist dieses Mal nicht auf unserer Seite! Julia Görges ist als letzte deutsche Tennisspielerin in Wimbledon ausgeschieden.

Alles Strecken half nicht: Mit Julia Görges ist auch die letzte deutsche Tennisspielerin in Wimbledon ausgeschieden. © Ben Curtis/AP/dpa



Die 30-Jährige verlor am Samstag in Runde drei gegen US-Tennisstar Serena Williams mit 3:6, 4:6. Die Weltranglisten-17. aus Bad Oldesloe war in der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Williams chancenlos. Damit geht das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison in der zweiten Woche ohne eine deutsche Achtelfinal-Teilnehmerin weiter.

Auch im vergangenen Jahr hatte Görges gegen Serena Williams beim Rasenklassiker in Wimbledon verloren und durch die Halbfinal-Niederlage ein deutsches Endspiel gegen die spätere Siegerin Angelique Kerber verpasst.

