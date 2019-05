Fürth setzt im Finale auf einen guten Abschluss

Gegen Kiez-Kultklub St. Pauli möchte das Leitl-Team noch einmal überzeugen - vor 36 Minuten

FÜRTH - Berauschend war das nicht, was die Kleeblatt-Profis in den letzten Wochen an Ergebnissen geboten haben. Immerhin hat es aber gereicht, entspannt und ohne Abstiegssorgen den letzten Spieltag in dieser Saison angehen zu können. Trotzdem oder gerade deswegen soll die Spannung vor dem Rundenabschluss am Sonntag gegen St. Pauli hochgefahren werden.

Fuß hoch für den Saisonabschluss: Daniel Keita-Ruel kehrt gegen die Braun-Weißen aus Hamburg ins Fürther Team zurück. © Sportfoto Zink / DaMa



Mit dem Punktgewinn beim 1:1 in Aue durften sich auch die letzten theoretischen Zweifel an einem weiteren Jahr im Fußball-Unterhaus verabschieden, nun geht es darum, einen guten Eindruck zu hinterlassen. So etwas regt bei den Fans schon mal den Appetit auf den Erwerb einer neuen Dauerkarte an, in Gesprächen mit potenziellen Sponsoren ließe sich der Geldbeutel womöglich etwas leichter öffnen.

Und die Lust auf drei Punkte sollte sportlich wie wirtschaftlich ausgeprägt sein: Jeder Platz in der Tabelle, den Fürth noch klettert, ist über das TV-Ranking bares Geld wert. “Es gab in dieser Hinsicht schon mal schönere Zeiten für die Spielvereinigung“, stellte Sportdirektor Rachid Azzouzi nüchtern fest: “Wir müssen den Gürtel enger schnallen.“

Derartige Nebengeräusche empfindet zumindest Fürths Cheftrainer Stefan Leitl nicht als störend. Auch nicht die nun forcierten personellen Entwicklungen: Lukas Gugganig und Benedikt Kirsch erhalten am Laubenweg kein neues Arbeitspapier mehr, Fabian Reese wird vorerst zum FC Schalke 04 zurückkehren, die Gespräche mit und über David Atanga (Salzburg) und Yosuke Ideguchi (Leeds United) laufen, sind allerdings längst nicht auf der Zielgeraden. "Das gehört zum Geschäft", stellt Leitl klar: "In vielerlei Hinsicht ist das ein wichtiges Spiel, und wir wollen uns gut verabschieden. Die Mannschaft will unbedingt gewinnen."

"Wir können befreit aufspielen"

Gegen die Hamburger, die ihrerseits personell einige Sorgen plagen, hat Leitl am Sonntag (15.30 Uhr / Live-Ticker auf nordbayern.de) die freie Auswahl. Fast. Nur der angeschlagene Innenverteidiger Richard Magyar wird wohl fehlen. Zurückkehren wird Top-Torjäger Daniel Keita-Ruel nach abgelaufener Rotsperre. Das ist sicher, und: “Wir können befreit aufspielen, und das kitzelt automatisch ein paar Prozent mehr heraus“, blickt Leitl optimistisch auf das Saison-Finale vor etwa 13.000 Zuschauern.

Florian Pöhlmann