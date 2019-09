Fürths Transfersommer: Die Hausaufgaben gemacht

Die Kleeblatt-Splitter vom "Deadline Day" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Das Transferfenster ist geschlossen, die SpVgg Greuther Fürth blieb ruhig am sogenannten "Deadline Day" - denn die wichtigen Deals hat Rachid Azzouzi bereits zuvor eingetütet. Für das Kleeblatt steht nun ein Test und ein Wiedersehen auf dem Plan, während sich Mergim Mavraj auf ein Duell mit Griezmann, Mbappé und Co. freuen darf.

Elf Ab- und zehn Zugänge: Rachid Azzouzi hat einen arbeitsintensiven Transfersommer hinter sich. © Sportfoto Zink / Wolfgang Zink, Sportfoto Zink / WoZi



Bei der SpVgg Greuther Fürth hat sich am "Deadline Day" des Sommertransfer-Fensters nichts mehr getan. Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi weilte bereits im Urlaub, lediglich bei Shawn Parker und Daniel Steininger wollte er noch nicht endgültig sagen, ob sie in Fürth bleiben. Also bleibt es bei elf Ab- und zehn Zugängen in diesem Sommer. "Es ist gut so, wie es ist", sagte der Manager auf Nachfrage, "wir haben unsere Hausaufgaben gemacht."

Test gegen Sontheimer

Gleich zwei Testspiele trägt die SpVgg Greuther Fürth in dieser Länderspielpause aus. Am Donnerstag, 5. September, ist um 16.30 Uhr Anpfiff gegen Drittligist Würzburger Kickers auf der Charly-Mai-Sportanlage, Kapellenstraße 41, Fürth. Wer den nach Würzburg verliehenen Fürther Publikumsliebling Patrick Sontheimer live sehen will, zahlt acht Euro Eintritt (ermäßigt sechs, bis 13 Jahre vier Euro), Kinder bis sechs Jahre und Dauerkartenbesitzer erhalten freien Eintritt. Der Verein rät, Taschen (wegen der Eingangskontrolle) und das Auto (mangels Parkplätzen) zuhause zu lassen. Zuvor steigt das zweite Testspiel gegen Drittligist SpVgg Unterhaching, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Mavraj gegen Griezmann

In dieser Länderspielpause streifen zwei Spieler der SpVgg Greuther Fürth das Nationaltrikot ihrer Heimatländer über. Mergim Mavraj fährt als Kapitän der albanischen Nationalmannschaft zu zwei EM-Qualifikationsspielen. Am Samstag, 7. September, tritt er im Stade de France in Saint-Denis bei Paris gegen Weltmeister Frankreich an. Statt Klos und Voglsammer heißen die Gegenspieler Griezmann und Mbappé. Am Dienstag, 10. September, kommt die isländische Nationalmannschaft nach Albanien. Elias Abouchabaka, Leihspieler aus Leipzig, tritt mit Marokkos U23 zweimal gegen die gleichaltrige Auswahl Malis an, am 5. und am 9. September.