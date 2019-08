Fußball-Saison 2019/2020 im TV: Wo läuft was?

DAZN steigt in die Bundesliga ein, Sport1 beim DFB-Pokal - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Das Rechte-Karussell dreht sich weiter. Auch in der kommenden Saison müssen sich Fußball-Fans erst orientieren, um ihre Mannschaft live im Fernsehen verfolgen zu können. Nordbayern.de verrät, wo und wann Spiele der Bundesliga, zweiten Liga, des DFB-Pokals oder der Champions League zu sehen sein werden.

Nie war es für Fußball-Fans schwieriger, den Überblick über Live-Fußball im Fernsehen zu behalten. Im Falle der Champions League wird erneut kein Spiel frei empfangbar zu sehen sein. Auch die Aufteilung der Spiele im Pay-TV sorgt für Kopfzerbrechen. © dpa



Nie war es für Fußball-Fans schwieriger, den Überblick über Live-Fußball im Fernsehen zu behalten. Im Falle der Champions League wird erneut kein Spiel frei empfangbar zu sehen sein. Auch die Aufteilung der Spiele im Pay-TV sorgt für Kopfzerbrechen. Foto: dpa



Für Fußballromantiker ist der Ballsport ein Lebensgefühl, für die Wirtschaft ein Geschäft. Und gerade weil Fußball-Übertragungen im Fernsehen so stark nachgefragt werden, wechseln gegen Bezahlung von Beträgen bis in die Milliardenhöhe regelmäßig die Anbieter, die die Wettbewerbe zeigen dürfen. Das hat Implikationen für die Fans vor den Empfangsgeräten, die sich nicht nur umorientieren und den Überblick über eine zunehmend komplizierte Aufteilung der Ausstrahlungen behalten, sondern womöglich auch kostenpflichtige Abonnements abschließen müssen, um ihren Verein live verfolgen zu können. Auch die neue Spielzeit bringt wieder einige Änderungen hinsichtlich der Ausstrahlung von Spielen der Bundesliga, zweiten Liga, des DFB-Pokals und des Europapokals.

Bundesliga: DAZN steigt überraschend ein

Für viele Beobachter überraschend übernahm der Sport-Streaming-Dienst DAZN kürzlich die Lizenzrechte von Eurosport. Der Discovery-Sender hatte zur vergangenen Rechteausschreibung ein neu geschaffenes TV-Paket über eine Laufzeit von vier Jahren erworben, stieg nun aber schon nach zwei Jahren wieder aus der Bundesliga aus. Die Rechte werden daher zunächst für die verbleibenden zwei Jahre an DAZN sublizensiert und beinhalten auch die Ausstrahlung des gerade veranstalteten Supercups und der Relegationsspiele am Ende der Saison. Aufgrund des kostspieligen Rechtedeals hob DAZN seinen Monatspreis von 9,99 Euro auf 11,99 Euro an.

Bis 2020/2021 werden alle Freitagsspiele der Bundesliga (Anpfiff: 20.30 Uhr) exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Zum DAZN-Paket zählen außerdem weitere fünf Sonntags-Partien pro Saison, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden und fünf Begegnungen am Montag um 20.30 Uhr. Alle verbleibenden Partien, darunter die Samstags-Spiele ab 15.30 Uhr und 18.30 Uhr und die Sonntagsspiele ab 15.30 Uhr und 18 Uhr, bleiben exklusiv bei Sky.

Doch nicht für alle Live-Bundesliga-Spiele müssen Zuschauer zahlen. Das ZDF stockt zur Saison 2019/2020 die Zahl live übertragener Freitagsspiele von zwei auf drei Partien auf. Dazu zählen das Saisoneröffnungsspiel unter Beteiligung des Deutschen Meisters FC Bayern München, der Hinrundenabschluss am 17. Spieltag und die Rückrundeneröffnung am 18. Spieltag. Diese Spiele muss sich DAZN also mit dem ZDF teilen.

Im Free-TV gibt es außerdem weiterhin Highlights der Freitags- und Samstagsspiele im Rahmen der "Sportschau" (Das Erste) und des "aktuellen Sportstudios" (ZDF) am Samstagabend. Sport1 sendet Highlights besagter Spiele am Sonntagvormittag. Die Höhepunkte der Sonntagsspiele gibt es bei den ARD-Sendern zum Wochenabschluss frühestens ab 21.15 Uhr. Auch Nitro zeigt montags Zusammenfassungen aller Spiele der Bundesliga.

Bilderstrecke zum Thema Großer Streaming-Guide: Angebote und Kosten im Vergleich Im goldenen Zeitalter des Streamings und der Mediatheken fällt es immer schwerer, über die zahlreichen kostenpflichtigen Angebote einen Überblick zu behalten. Nordbayern.de vergleicht alle Anbieter für Video-on-Demand, Sport-Streaming und Online-Fernsehen hinsichtlich Leistungen und Kosten.



Champions League: Sky und DAZN teilen erneut

In der vergangenen Saison hatten Fußball-Fans erstmals die Möglichkeit, sich mit einer Absenz von Champions-League-Spielen und einer komplizierten Aufteilung der Spiele zwischen Sky und DAZN anzufreunden. Auch in der kommenden Spielzeit werden sich das Pay-TV-Unternehmen und der Sport-Streamer die Königsklasse teilen und viele Spiele exklusiv anbieten, sodass ein Abonnement beider Angebote nötig ist, um kein Spiel zu verpassen. Sky, das die Ausstrahlungsrechte an DAZN sublizensiert, genießt bei der Aufteilung jedoch Vorteile.

Pro Champions-League-Dienstag und -Mittwoch finden zwei Spiele um 18.55 Uhr und sechs um 21 Uhr statt. Bei Sky läuft an jedem Tag ein Einzelspiel live und exklusiv. An neun der zwölf Übertragungstage darf sich Sky das Einzelspiel aussuchen, an den anderen drei hat DAZN das Erstwahlrecht. So verteilen sich auch die Spiele mit deutscher Beteiligung auf beide Anbieter, Sky zeigt allerdings alle Spiele in der Konferenz und die Mehrheit der Spiele mit deutscher Beteiligung. Bei DAZN ist mit 100 Begegnungen dagegen die Mehrheit der Einzelspiele live zu sehen.

Ab der K.O.-Phase überträgt Sky neben der Konferenz vier der acht Partien live und exklusiv. Bei den Hinspielen darf der Pay-TV-Sender ein Einzelspiel auswählen, bei den Rückspielen vier. Ähnlich läuft es auch im Viertelfinale. Erst ab Halbfinale und Finale laufen alle Spiele sowohl bei Sky als auch bei DAZN.

Zweite Liga: Sky als alleinige Live-Anlaufstelle

So gut wie keine Neuerungen gibt es im Rahmen der Übertragungen in Liga zwei. Sky zeigt alle Partien der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Anstoßzeiten bleiben mit Freitag 18.30 Uhr, Samstag 13 Uhr, Sonntag 13.30 Uhr und Montag 20.30 Uhr unverändert. Findet in der Bundesliga ein Montagsspiel statt, gibt es in der 2. Bundesliga stattdessen eine weitere Partie am Samstag. Highlight-Clips zeigt DAZN 40 Minuten nach Ende der Begegnungen.

Was machen Fans ohne Pay-TV-Abo? Die müssen sich auf Highlights beschränken. Sky zeigt freitags ab 22.30 Uhr und sonntags ab 19.30 Uhr Highlights der Partien des Tages auf seinem frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD. Wie bisher zeigen Das Erste (ab 18.30 Uhr) und das ZDF (ab 23 Uhr) samstags Zusammenfassungen der Spiele des Tages. Auch Nitro zeigt montags ab 22.15 Uhr Zusammenfassungen aller Spiele der 2. Bundesliga.

Bilderstrecke zum Thema Die 50 größten TV-Hits Deutschlands seit 2000 Auf welchem Sender lief das beliebteste deutsche TV-Format des neuen Jahrtausends? Wie heißen die größten Hits der Privatsender? Und welche Sendungen halten sich bis heute wacker im deutschen Fernsehen. Von ikonischen bis längst vergessenen TV-Sensationen.



DFB-Pokal: Sport1 sorgt für mehr Free-TV-Spiele

Am 9. August 2019 beginnt - auch für den 1. FC Nürnberg und das Kleeblatt - die erste DFB-Pokal-Runde. Der nationale Wettbewerb bringt im Fernsehen diesmal ein paar Änderungen mit sich. Diese hängen vor allem mit Sport1 zusammen, das sich für drei Saisons je vier Live-Spiele sicherte. Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale wird jeweils ein "Topspiel" des DFB-Pokals bei Sport1 laufen, die vom Sender jeweils nach der Auslosung bekannt gegeben werden. Insgesamt neun Spiele werden auch wieder im Ersten zu sehen sein. Ansonsten laufen alle Spiele im Pay-TV bei Sky. Die erste Runde erstreckt sich von Freitag bis Montag, danach werden die Runden wieder in englischen Wochen am Dienstag- und Mittwochabend ausgetragen.

Europa League & ausländische Ligen

Im Rahmen der Europa League, früher UEFA Cup, bleibt die Aufteilung bestehen. Jeden Spieltag zeigt entweder Nitro oder RTL ein Spiel mit deutscher Beteiligung live. Alle weiteren Spiele, insgesamt 205, zeigt DAZN exklusiv. Für Fußball-Fans, die sich für Wettbewerbe ohne deutsche Beteiligung interessieren, bleiben die La Liga in Spanien, die Serie A in Italien oder auch die Ligue 1 in Frankreich im Portfolio von DAZN. Der Streaming-Dienst muss allerdings den Wechsel der Premier League zu Sky verschmerzen. Dort werden mit 232 Spielen mehr denn je aus der britischen Top-Liga zu sehen sein.

Timo Nöthling