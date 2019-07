War es Tom Brady? Der Superbowl? Oder die Cheerleader? Was auch immer den Football-Hype nach Deutschland hat überschwappen lassen, begeistert auch im Frankenland. Immer mehr Menschen können sich für die höchst komplizierte Sportart begeistern. So auch die rund 800 Zuschauer beim Spiel der Herzo Rhinos gegen die Coburg Black Dukes. Das Team aus Herzogenaurach gewann mit 32:0 gegen Coburg. Diese waren, und das ist beachtlich, vorher Tabellenzweiter.

Prominente Ruderer auf dem Dutzendteich in Nürnberg: Stadträte aus Nürnberg, Fürth und Erlangen traten gegeneinander an. Die Stadträte stellten sich bei diesem doch sehr anspruchsvollen Sport sehr gut an.