Geht doch! Schröder & Co. landen ersten WM-Sieg

96:62! Das DBB-Team leistet Schadensbegrenzung - vor 1 Stunde

SHENZHEN - Im dritten Versuch gelingt den deutschen Basketballern bei der WM in China der erste Maximalerfolg. Gegen Jordanien hat Dennis Schröders Team wenige Probleme - und darf weiter auf Olympia hoffen.

Hatte den Ball diesmal fast immer im Griff: Deutschlands NBA-Star Dennis Schröder. © Swen Pförtner/dpa



Hatte den Ball diesmal fast immer im Griff: Deutschlands NBA-Star Dennis Schröder. Foto: Swen Pförtner/dpa



Mit dem Koffer für die Trophäe des Spielers des Spiels stapfte Dennis Schröder vom Parkett und winkte glücklich seiner Familie auf der Tribüne. Mit dem höchsten WM-Sieg ihrer Geschichte haben die deutschen Basketballer eine weitere Blamage klar verhindert und mit dem ersten Erfolg in China ihren Olympia-Traum am Leben gehalten.

+++ Basketball am Boden: Die Gründe für die WM-Blamage +++

"Heute war ein gutes Spiel"

Nach dem peinlichen vorzeitigen Vorrunden-Scheitern setzte sich das Team um Anführer Schröder am Donnerstag zum Ende der ersten Gruppenphase gegen den Außenseiter Jordanien mit 96:62 (48:36) in Shenzhen durch.

"Heute war ein gutes Spiel. Wir haben an beiden Enden des Feld einen guten Job gemacht. Wir haben immer noch ein Ziel, wir wollen uns für Olympia qualifizieren", sagte Schröder. Mit 18 Punkten war Maximilian Kleber bester Werfer. Der NBA-Profi hatte bei der unnötigen Pleite gegen die Dominikanische Republik kein einziges Mal auf den Korb geworfen. Schröder zeigte sich nach seiner Kritik an sich selbst und den Teamkollegen mit zehn Zählern und elf Vorlagen ebenfalls verbessert.

In der Platzierungsrunde um die WM-Ränge 17 bis 32 geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) nun am Samstag und Montag in Shanghai gegen Senegal und Kanada. Durch zwei weitere Erfolge wäre der Sprung zu einem von vier Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio perfekt, mit einer Niederlage müsste noch gerechnet und gezittert werden. Im kommenden Sommer werden die vier letzten Tickets für die Sommerspiele vergeben, die direkte Qualifikation hat das deutsche Team in China kläglich verspielt.