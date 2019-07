Gewissheit für den HCE: Gegen Stuttgart geht's los

ERLANGEN - Jetzt weiß man in der Hugenottenstadt Bescheid: Mit schwäbischen Wochen startet der HC Erlangen in die neue Saison der Handball-Bundesliga.

Es wird auch einmal laut werden: Der HCE legt bald wieder los und weiß inzwischen auch, auf wen man sich wann genau vorbereitet. © Sportfoto Zink / DaMa



Am 29. August (Donnerstag, 19 Uhr) empfängt der HCE zum Auftakt den TVB Stuttgart in der Nürnberger Arena. Also den Gegner, gegen den er das letzte Spiel der vergangenen Saison bestritten (und gewonnen) hatte. Die Bundesliga startet bereits eine Woche vorher mit drei Donnerstags-Partien, das Erlanger Spiel wurde jedoch um sieben Tage nach hinten verlegt.

Am zweiten Spieltag heißt es erstmals reisen für das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson: Am 1. September (16 Uhr) erwarten die Füchse Berlin den HCE in der Bundeshauptstadt. Daran schließt sich Teil zwei der schwäbischen Wochen an, wenn Altmeister Frisch Auf Göppingen am dritten Spieltag ins Fränkische reisen muss - allerdings ist diese Begegnung aus organisatorischen Gründen derzeit noch nicht terminiert.

Fest steht hingegen, dass die Erlanger ihre weiteste Dienstreise der Saison bereits am vierten Spieltag anstehen haben: Am 5. September, einem Donnerstagabend (19 Uhr), geben sie ihre Visitenkarte beim alten und neuen deutschen Meister ab – und würden dabei wohl gerne in ihrer mittlerweile fünften Bundesliga-Spielzeit der SG Flensburg-Handewitt endlich den ersten Punkt abknöpfen.

Tickets für das erste Heimspiel sind ab dem Montag kommender Woche erhältlich. Zwei Tage später ist dann für die Mannschaft der Urlaub endgültig vorbei, bittet Eyjolfsson zum Stelldichein, wenn die schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnt.

