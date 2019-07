Gold-Comeback! Wellbrock schwimmt sich frei

21-Jähriger heimst zweites Edelmetall in Südkorea ein - vor 1 Stunde

GWANGJU - Was für eine Leistung! Florian Wellbrock hat bei den Schwimm-WM in Südkorea über 1500 Meter Freistil Gold gewonnen.

Er ist Deutschlands Goldfisch: Florian Wellbrock demonstrierte am Sonntag erneut, was er drauf hat. Foto: Bernd Thissen/dpa



Der 21-Jährige schlug am Sonntag im südkoreanischen Gwangju nach 14:36,54 Minuten an. Er siegte in einem packenden Rennen vor dem Ukrainer Michailo Romantschuk und dem italienischen Olympiasieger Gregorio Paltrinieri. Für Wellbrock war es nach Gold im Freiwasser über zehn Kilometer die zweite Medaille der Weltmeisterschaften. Der Magdeburger bewies, dass er auch mit bitteren Niederlagen umgehen kann. Am vergangenen Dienstag war er völlig überraschend über 800 Meter Freistil im Vorlauf ausgeschieden. Nun feierte er ein starkes Comeback.