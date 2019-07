Golf-Star Woods fehlt die Geschmeidigkeit

Nix für den Rücken! Das raue Wetter setzt dem 40-Jährigen zu - vor 16 Minuten

Tiger Woods ist bei der 148. British Open in Nordirland trotz einer Leistungssteigerung am zweiten Tag vorzeitig ausgeschieden - eine Erklärung dafür lieferte der Golf-Superstar anschließend gleich mit.

Ungemütlich: Das Wetter in Nordirland war so gar nicht nach dem Geschmack von Tiger Woods. © Glyn Kirk / AFP



Der 43 Jahre alte Amerikaner spielte am Freitag auf dem Par-71-Kurs des Royal Portrush Golf Clubs eine 70er-Runde. Mit insgesamt 148 Schlägen hat der 15-malige Major-Sieger aber keine Chance mehr auf die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der Masters-Champion hatte am Vortag das mit 10,75 Millionen US-Dollar dotierte Turnier mit einer blamablen 78er-Runde begonnen.

Das raue Wetter an der nordirischen Küste war nicht nach dem Geschmack den US-Idols. Bereits im Vorfeld der British Open hatte Woods erklärt, dass kühle Temperaturen und Wind seinem lädierten Rücken nicht gut tun. Sein Bewegungsablauf seien dann "nicht mehr so geschmeidig".

